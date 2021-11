Het Nederlands kampioenschap padel in Zwolle moet een enorm feest worden, met volle tribunes en een gave sfeer. Omdat dat begin december echter niet zal lukken, heeft tennisbond KNLTB in overleg met de organisatoren het kampioenschap verplaatst naar maart 2022.

De aanjagers Diederik Meijntjes (Peakz), Jakko Slot (FrontRow) en Edgar van Perlo (Ons Project) merken dat de relatief jonge sport steeds sneller groeit. Een kampioenschap in een ambiance die topsport uitstraalt, is dan ook op zijn plaats. In de coronapandemie is dat op dit moment - het toernooi stond gepland voor het eerste weekeinde van december - niet mogelijk.

Om de kans op een groot kampioenschap met nevenevenementen levend te houden, is het NK verplaatst naar de periode van 5 tot en met 13 maart. Dat heeft ook voordelen. De datum is afgestemd op de nationale en internationale speelkalender. Bovendien is de capaciteit bij Peakz Padel in de IJsselhallen tegen die tijd vergroot, met extra banen en een geschikt centercourt.

De toernooien die in het programma waren opgenomen en al waren opgestart, zoals het kampioenschap voor scholieren, worden zoveel mogelijk doorgezet. De andere liefhebbers moeten nog geduld hebben, een maand of drie.