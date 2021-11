De politie heeft gisteren in Zwolle twaalf mensen aangehouden rond het coronaprotest. Vanwege de vrees voor rellen werd de binnenstad hermetisch afgesloten en controleerden agenten vrijwel iedereen die de stad in wilde. Er zitten nog twee mensen vast.

Burgemeester Peter Snijders kondigde gistermiddag een noodbevel af, waarmee de binnenstad de hele avond en nacht alleen toegankelijk was voor mensen die er iets hadden te zoeken. Een onbekende groepering kondigde afgelopen weekeinde middels flyers een demonstratie tegen het coronabeleid aan en Snijders ontving signalen dat relschoppers het protest wilden kapen.

Met strenge controles en veel politie op de been, bleven rellen uit. Een groep van enkele tientallen demonstranten is door de politie richting het station begeleid. Wel zijn gedurende de middag en avond twaalf mensen door de politie aangehouden.

Een negentienjarige man uit Wapenveld wordt ervan verdacht dat hij een prullenbak opblies met vuurwerk. Voor het op zak hebben van vuurwerk zijn een zeventienjarige jongen en een 32-jarige man uit Zwolle aangehouden.

Twee Zwollenaren (18 en 63 jaar) zijn opgepakt vanwege belediging. Vijf personen weigerden mee te werken met de politie en zijn aangehouden vanwege het niet voldoen aan een bevel of vordering. Het gaat om twee jongens van 16 en zeventien jaar uit Swifterbant en drie Zwollenaren van 25, 26, en 46 jaar.

Voor het zich niet kunnen legitimeren heeft de politie een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een zestienjarige jongen uit Zwolle aangehouden.

Twee verdachten zitten vandaag nog vast; de rest is al beboet of krijgt later thuis bericht van het Openbaar Ministerie over de verdere vervolging.

Aanvankelijk werd gemeld dat de politie maandag in Zwolle dertien mensen van de straat plukte. In één geval ging dat niet om een aanhouding, maar om een ter plekke uitgeschreven bekeuring.