De kerstpakkettenactie van KerstZwolle gaat noodgedwongen digitaal. De huidige coronamaatregelen laten weinig ruimte voor een fysieke actie, laat Sietske van der Herberg namens de stichting weten. "Dus ook dit jaar geen inzamelingen in de supermarkten en niet samen sorteren in de voedselbank."

De organisatie van de grote kerstpakkettenactie in Zwolle ging vorig jaar ook al helemaal op de kop in verband met de coronamaatregelen. De achthonderd vrijwilligers die normaal gesproken de supermarkten ingaan om winkelend publiek te vragen iets te kopen voor minima, moesten toen ook thuisblijven.

Hulp hard nodig

Ook dit jaar moeten er 2800 kerstpakketten voor de Zwolse minima worden gevuld, luidt de noodkreet van Van der Herberg. En daarbij is hulp hard nodig, want met nog een krappe drie weken op de teller is de tijd om geld in te zamelen beperkt.

"Om alle pakketten te vullen is 50.000 euro nodig. Met dat geld koopt de stichting zelf boodschappen voor de kerstpakketten. Juist de doelgroep die deze pakketten ontvangt heeft het zwaar gehad het afgelopen jaar. Laten we daarom juist deze Kerst alles op alles zetten, op een veilige manier, om hen weer een mooi gevuld kerstpakket te geven!"

Zwollenaren die mee willen helpen, kunnen digitaal een donatie doen voor een kerstpakket of boodschappen in de webshop van KerstZwolle via kerstzwolle.nl/webshop.

Vaste traditie in Zwolle

Het initiatief van KerstZwolle om bewoners die het niet breed hebben een extraatje te gunnen tijdens de kerstdagen begon in 2006 vanuit de Koningskerk. De kerstpakkettenactie is inmiddels uitgegroeid tot een vaste Zwolse traditie, met al jaren meer dan tweeduizend gevulde dozen met voornamelijk levensmiddelen.