De nieuwjaarsbijeenkomst in de gemeente Zwolle gaat dit jaar niet door. Door de impact van het coronavirus op de voorbereidingen van de bijeenkomst, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het feest niet door te laten gaan.

Traditiegetrouw trapt de gemeente Zwolle het nieuwe jaar op de eerste werkdag af met een nieuwjaarsbijeenkomst voor de inwoners. Dat was ook het plan voor aankomend jaar, maar net zoals vorig jaar kon de bijeenkomst ook dit jaar niet doorgaan.

Er wordt gekeken of er voor volgend jaar op een ander moment toch nog een bijeenkomst kan plaatsvinden, in een andere vorm.

Burgemeester Peter Snijders gaf in 2020 wel een nieuwjaarstoespraak, zijn eerste als burgemeester van Zwolle. In theater De Spiegel benadrukte hij dat Zwolle ondanks zijn omvang een 'fijnmazig karakter' heeft.

"Mensen kennen elkaar, weten veel van elkaar. Vanuit sociale betrokkenheid zijn ze bereid om samen goede dingen te doen voor de stad. Dat bevestigt mij alleen maar in mijn keuze om hier burgemeester te willen zijn. Want dit past bij mij. Ik ben thuis in Zwolle, en ik voel mij ook al een echte Zwollenaar."

Afgelopen jaar bedacht de gemeente een andere manier om de inwoners van Zwolle een hart onder de riem te steken tijdens de lockdown die toen nog van kracht was.

In een artistieke video en een voice-over ingesproken door de burgervader wordt de kijker meegenomen langs alle mooie dingen uit de stad en uit het jaar. Hierin is een mix te zien van bekende Zwollenaren als Esther Groenenberg, Bertolf, Rico en Van Polen, maar de 'gewone Zwollenaar' staat centraal.