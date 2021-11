GGD IJsselland opent woensdag een extra testlocatie in Zwolle. Dat is het gevolg van de explosieve stijging van de vraag naar coronatesten. Mogelijk komen er nog meer nieuwe teststraten. Ook krijgen de bestaande testlocaties ruimere openingstijden.

Vooral uit de zorg en het onderwijs komen veel testaanvragen. "We bewegen voortdurend met de vraag mee. We zien met de oplopende besmettingen een hoge testbereidheid," aldus Bart Goldsteen, projectleider Testen GGD IJsselland in een persbericht van de organisatie.

De extra testplek komt aan de Ceintuurbaan 15 in Zwolle. Op dit adres had GGD IJsselland al eerder een testlocatie. Daarna verhuisde de organisatie naar de IJsselhallen, waar veel meer ruimte was. Eind september vertrok de GGD uit de evenementenhal naar een kleinere locatie op het bedrijventerrein in Zwolle. Die locatie blijkt nu niet groot genoeg om de toegenomen vraag aan te kunnen. Bovendien is deze plek zonder eigen vervoer lastig te bereiken.

Ook andere plaatsen

De afgelopen tijd sloot de GGD een aantal testlocaties in andere gemeenten, toen de pandemie over z'n hoogtepunt heen leek. Bijvoorbeeld in Raalte. Daar vraagt de gemeente nu om heropening van de testlocatie. De GGD kijkt of op andere plaatsen in het gebied ook weer testcapaciteit kan komen. Een woordvoerder verwacht daar eind van de week duidelijkheid over.

GGD Noord- en Oost Gelderland opent geen nieuwe testlocaties maar richt extra testlijnen in op de bestaande. Aan de openingstijden verandert niets. "Die zijn al maximaal, we zijn elke dag open tot 21.30 uur", aldus een woordvoerder. "Wij lopen met de opschaling al voor op het landelijke plan."