Supporters van PEC Zwolle mogen de komende uitwedstrijden alleen bijwonen met een verplichte buscombi. De maatregel is ingevoerd na meerdere incidenten in en rondom diverse stadions.

Voetbalclub PEC Zwolle heeft na uitvoerig overleg met de gemeente en politie Zwolle noodgedwongen de buscombi naar uitwedstrijden verplicht gesteld. De maatregel geldt in ieder geval tot de winterstop.

Afgelopen weken zijn meerdere incidenten gebeurd in en rondom voetbalstadions in onder meer Utrecht en Eindhoven. Dit weekend ging het weer mis. Na afloop van het thuisduel kwam het tot diverse confrontaties met de ME. Reden voor de gemeente Zwolle en de politie om hard in te grijpen.

Naast het buscombiticket beraden de gemeente, politie en justitie zich over eventuele maatregelen voor bezoekende clubs. Tijdens en na de afgelopen wedstrijden zijn meerdere vernielingen aangericht in het gastenvak. Zo werd vuurwerk afgestoken en waren er confrontaties met medewerkers van de veiligheidsorganisatie.

De eerstvolgende uitwedstrijd is op 21 november. Dan speelt PEC Zwolle uit in Rotterdam tegen Feijenoord. Supporters die een autocombi hebben voor de komende wedstrijden kunnen deze omzetten naar een buscombi, laat een woordvoerder van de voetbalclub weten.