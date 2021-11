Alle GGD’s in de regio worden platgebeld door bezorgde mensen die door het nieuws van maandag bang zijn dat ze straks niet meer naar Oostenrijk toe kunnen. De GGD’s van IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost Gelderland roepen mensen op om niet te bellen voor een prikafspraak. Daar gaan de GGD’s namelijk niet over.

Eén inenting met het Janssen-vaccin is per januari 2022 niet meer voldoende om aan de eisen in Oostenrijk te voldoen. Daardoor klinkt de roep om een boosterprik steeds luider. Woordvoerders van de GGD's vinden de onrust die hierdoor ontstaat erg vervelend voor mensen die naar Oostenrijk willen reizen. "Wel is het belangrijk voor mensen om te weten dat de GGD niet bepaalt wie een boosterprik krijgt", vertelt een woordvoerder van GGD Flevoland.

"We krijgen veel vragen over een boosterprik voor mensen die met Janssen zijn gevaccineerd. De GGD kan deze vragen niet beantwoorden. Het ministerie en het RIVM bepalen het vaccinatiebeleid, zij bepalen wie wanneer de boosterprik krijgt. De GGD maakt alleen de vaccinatieafspraken en zet vervolgens de prik."

Ook bij GGD Noord- en Oost Gelderland staat de telefoon roodgloeiend. Een woordvoerder legt uit welke vragen er de hele dag door worden gesteld: "Ik wil graag op vakantie in Oostenrijk, kan ik bij jullie een afspraak maken? Deze vragen krijgen wij al vanaf het moment dat het bericht binnenkwam over het coronabeleid in Oostenrijk. Het enige wat ik kan doen is ze doorverwijzen naar het ministerie van VWS."