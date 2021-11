Assendorpers met een slecht geïsoleerd huis maken deze maand kans op een even opmerkelijke als toepasselijke prijs. Inwoners van de Zwolse wijk kunnen in november één van de twee gratis vloerisolaties winnen die de Stichting 50 Tinten Groen Assendorp weggeeft.

Eigenaren van de historische, vaak slecht geïsoleerde, woningen in Assendorp worden namelijk relatief hard getroffen door de stijgende energieprijzen. De beste maatregel tegen de hoge gasrekeningen is een betere isolatie, aldus de Stichting 50 Tinten Groen Assendorp.

Bewoners van koude, tochtige huizen in Assendorp worden daarom opgeroepen mee te doen met de win-actie van 50 Tinten Groen Assendorp. Hierin maken zij kans op een gratis vloerisolaties ter waarde van 1500 euro. Deze prijs gaat naar degene die de meest originele of dramatische foto van de tocht en kou in zijn of haar eigen huis maakt én naar degene met het slechtst geïsoleerde huis van Assendorp. Deelnemers in de laatste categorie ontvangen hiervoor een link naar een vragenlijst over de staat van hun huis.

Inwoners van Assendorp die mee willen doen aan de actie kunnen zich aanmelden door te mailen naar welkom@50tintengroenassendorp.nl. Via dit mailadres kunnen zij tot 14 november een foto insturen, onder vermelding van naam, adres en 'Winactie origineelste foto'. Ook de vragenlijst kan tot 14 november via dit mailadres opgevraagd worden, onder vermelding van 'Winactie slechtst geïsoleerde huis', naam en adres.

De winnaars van de win-actie worden op 18 november bekendgemaakt tijdens een bewonersavond over isolatie. Deelnemers die liever anoniem willen blijven kunnen dit bij de inzending vermelden.