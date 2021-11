Alle ensembles die onder de vleugels vallen van de Zwolse Stichting de Vuurvogel willen op zondag 14 november revanche nemen. Vorig jaar ging het jaarlijkse familieconcert door de coronamaatregelen niet door. Nu willen ze vlammen.

Het is de 18de keer dat het familieconcert voor jong en oud wordt gehouden. Zo'n 160 jonge musici presenteren zich muzikaal in hun eigen ensemble en als 'grande finale' met iedereen samen. De ensembles die onder Stichting de Vuurvogel vallen zijn: Kinderkoor Konstantijn, Jeugdkoor #Voices, Vuurvogel OpStreek, de Jonge Vuurvogel en Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel.

Kaarten

Het Vuurvogel Familieconcert begint zondag 14 november om 15.00 uur in het Landstede Sportcentrum, Hogeland 10 in Zwolle. De zaal is om 14.30 uur open voor het publiek. Kaarten kosten 10 euro voor volwassen en 5 euro voor jongeren tot en met achttien jaar en studenten. De kaarten zijn online verkrijgbaar via ticketkantoor.nl of vanaf 14.00 uur aan de zaal.