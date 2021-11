Ouderen die de hersenen actief willen houden, kunnen naar de Studiekring in de Stadkamer Centrum in Zwolle. Daar ontmoeten ze nieuwe mensen en leren ze nieuwe dingen.

Bij de Studiekring komen senioren eens in de twee weken samen. Het doel van de bijeenkomsten is om op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen. De groep van tien tot vijftien personen bespreekt verschillende onderwerpen en actualiteiten, maar ook hobby's en ervaringen.

De Studiekring is voor iedereen die samen nieuwe dingen wil ontdekken en bereid is zich daarin te verdiepen. Alle senioren, ook mensen met een fysieke beperking, zijn welkom.

Studiekringen vinden tweewekelijks plaats op woensdagochtend van 9.30 tot 12.30 uur in Stadkamer Centrum en in Zwolle Zuid op de vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Opgeven voor de Studiekring kan via stadkamer.nl.