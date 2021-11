Ziekenhuis Isala in Zwolle is in samenwerking met de huisartsen in de regio weer begonnen met thuismonitoring van coronapatiënten. Dit vanwege de oplopende besmettingscijfers, meldt het ziekenhuis op de website. Bij eerdere coronagolven werd dit ook al gedaan.

Bij thuismonitoring meten patiënten zelf een paar keer per dag het zuurstofgehalte in hun bloed, de gegevens gaan naar het ziekenhuis. Als de waardes te laag worden krijgt de huisarts bericht en kan die met de patiënt overleggen over een opname. De huisarts wordt hierdoor ontlast en coronapatiënten worden pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is, aldus Isala. Ook begint het Zwolse ziekenhuis weer met thuismonitoring van coronapatiënten na een verblijf in het ziekenhuis. Zij gaan naar huis met extra zuurstof en meten hun zuurstofgehalte enkele keren per dag. Zo kan het ziekenhuis op afstand meekijken. Gijs Patijn, chirurg en tevens medisch adviseur in het Connected Care Center van Isala, meldt op de website van het ziekenhuis: "Deze initiatieven zijn prettig voor de patiënten en kunnen Isala helpen om de beddendruk door COVID-19 te verminderen. Wij zijn blij dat de samenwerking met de huisartsen zo goed verloopt, dat gaan wij vasthouden. Digitale zorg op afstand zal steeds meer deel van onze zorg gaan uitmaken."