Met de nieuwe subsidieregeling 'Asbest eraf, zon erop' wil de provincie Overijssel eigenaren met een asbestdak groter dan 35 vierkante meter helpen met saneren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. Er is een maximumbudget van 5000 euro per eigenaar.

Asbest verwijderen is niet verplicht. Het blijft belangrijk om eigenaren aan te sporen hun dak te vervangen, vindt gedeputeerde Tijs de Bree. "Vervanging van asbestdaken draagt bij aan een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners. En als die asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen slaan we twee vliegen in één klap. Veiligheid en duurzaamheid."

Particulier en zakelijk

De provincie heeft 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan een dakeigenaar zich jaarlijks inschrijven voor deze subsidie. De regeling geldt voor zowel particuliere als zakelijke eigenaren. Wie in aanmerking wil komen, moet dus een asbestdak hebben dat groter is dan 35 vierkante meter. Andere voorwaarden zijn: het verwijderen en afvoeren van het asbestdak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, de zonnepanelen worden geplaatst op het nieuwe gesaneerde dak en het aantal geplaatste zonnepanelen moet minimaal voorzien in eigen elektriciteitsverbruik.

Meer financiële mogelijkheden

Naast de subsidie 'Asbest eraf, zon erop' werkt de provincie Overijssel op dit moment ook aan een subsidieregeling voor geschakelde leidaken, een maatwerklening en een verzilverlening. De eerste is naar verwachting aan te vragen per 2022. De maatwerklening en de verzilverlening zullen aan het begin van 2022 via gemeenten aan te vragen zijn.