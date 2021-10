Bij archeologisch onderzoek in de Luttekestraat in Zwolle zijn de fundamenten aangetroffen die onderdeel waren van de toren van de St. Michaëlskerk. De toren is gebouwd in 1406. Daarnaast werd ook nog een ouder fundament aangetroffen, een mogelijke voorloper van de kerk in zijn huidige vorm. Van deze oudere fase is zeer weinig bekend.

"Ik hoopte dat ik de restanten van de toren bij deze opgraving zou aantreffen. Het is een geweldig mooie vondst die de geschiedenis van de stad weer nauwkeuriger inkleurt", zegt stadsarcheoloog Michael Klomp. Ook is hij zeer enthousiast over de vondst van de oudere fase. "Een extra verrassing. Dat je dat dan ook nog tegenkomt, is fantastisch." Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte afmeting van de fundering van de toren is geweest. Globale metingen komen nu al uit op een minimale breedte van 4.5 meter. "Op basis van de resultaten kunnen we nu al wel stellen dat de toren grotendeels ten westen van de huidige Consistoriekamer heeft gelegen. Hierdoor wordt tevens duidelijk dat de Luttekestraat hier veel smaller is geweest. Een situatie die ook recht doet aan de naam Lutteke verwijzen naar een kleine of smallere straat", aldus Klomp. De komende dagen gaan de archeologen verder met het onderzoek. Hierdoor zullen mogelijk ook deze vragen beantwoord kunnen worden. Alle onderzoeksvragen zullen samen met de eerder gedane vondsten, van onder andere de Romaanse muur binnen de kerk, een completer beeld geven van de geschiedenis van de Grote- of St. Michaëlskerk.