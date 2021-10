Al tien jaar kunnen gezinnen uit Zwolle die het niet breed hebben zich aanmelden voor een Sinterklaasfeest. Dit jaar moet dat feest extra speciaal worden. Organisator Kind in Beeld pakt met een jubileumeditie groots uit met speciale ballonnenpieten, een musical en speciale gasten.

Het Sinterklaasfeest wordt al sinds 2010 georganiseerd. Dit jaar wordt voor achthonderd tot negenhonderd kinderen een feest verzorgd. Bijna de helft daarvan gaat naar het Sinterklaasfeest in de Sportcentrum van Landstede. "De jubileumeditie zou eigenlijk vorig jaar zijn, maar die ging vanwege corona niet door. Dus dit jaar pakken we groots uit'', zegt Rob Teitsma van Kind in Beeld.

"Minimagezinnen zijn gezinnen die het niet breed hebben en zich misschien geen Sinterklaasfeest kunnen veroorloven. Wij zorgen dat ook zij een feest met cadeaus hebben. We werken samen met Humanitas, de voedselbank en de gemeente Zwolle om zoveel mogelijk kinderen in minimagezinnen te bereiken'', vertelt Teitsma.

"Tijdens het feest voeren studenten van Landstede een musical op. Ook zijn er veel andere activiteiten te doen. Kinderen kunnen zich laten schminken en er worden er figuren van ballonnen gemaakt'', zegt Teitsma enthousiast. Ook is het basketbalteam de Landstede Hammer aanwezig voor foto's en komt YouTuber Timo Miedema langs om zijn springkunsten te vertonen.

Alle kinderen krijgen een cadeau dat door vrijwilligers wordt gebracht. De ouders van de kinderen kunnen op een lijst kiezen welk cadeau de Sint voor hun kind komt brengen.

Sponsoren

Teitsma zegt vrolijk: "We krijgen enorm veel hulp van allerlei lokale bedrijven en instanties. Al het geld dat wij binnenkrijgen gaat naar de kinderen. Maar we krijgen niet alleen geld, we krijgen ook heel veel hulp. Landstede helpt ons bijvoorbeeld enorm. We kunnen de hal van het Sportcentrum gratis gebruiken, de musical wordt door studenten georganiseerd en het basketbalteam komt langs.''

Naast Landstede MBO helpen ook de Ladies Circle Zwolle, Rotary Zwolle Noord en atletiekvereniging AV PEC 1919. "Allemaal vrijwillig. We hebben zelf ook een team van zeven vrijwilligers, dat nu al keihard aan het werk is om een prachtig Sinterklaasfeest voor de kinderen te organiseren.''

Teitsma is optimistisch: "Ik ga er gewoon van uit dat alles dit jaar wel doorgaat. Maar we houden ons netjes aan de regels van de overheid."