Drie voetbalhooligans uit Zwolle hebben in hoger beroep een werkstraf gekregen voor hun deelname aan een gevecht met Duitse hooligans in Laag Zuthem. Eerder kreeg het trio nog maandenlange celstraffen opgelegd. Ze maakten deel uit van een ‘vechtgroep’ die vaker de confrontatie zocht. De gevechten waren op afspraak.

Het onderzoek naar het trio – het appel van een vierde verdachte wordt later behandeld – kwam voort uit een video die een paar jaar geleden op Dumpert werd geplaatst. Gehuld in allemaal dezelfde outfit, met daarop de afkorting ZWH (Zwolle Hooligans), gaan de hooligans in het buitengebied van Laag Zuthem de strijd aan met een groep hooligans die de Duitse clubs VfL Bochum en Preussen Münster vertegenwoordigen.

Het incident speelde zich af op 26 mei 2018 aan de Zuthemerweg. Agenten werden gewaarschuwd door een passant en herkenden verschillende deelnemers als leden van de harde kern van voetbalclub PEC Zwolle. Rodney S., Bas R. en Atila B. zijn een jaar later door de politierechter veroordeeld tot gevangenisstraffen. Rodney S. kreeg twee maanden cel, Bas R. vier maanden en Atila B. vijf maanden. De rechtbank rekende het de Zwollenaren zwaar aan dat de gevechten van ZWH in georganiseerd verband plaatsvonden.

Voetbal in diskrediet

Een paar jaar later kijkt het Gerechtshof heel anders tegen de zaak aan. Ja, de gevechten worden opnieuw ernstig afgekeurd. Het geweld wakkert volgens het hof onveiligheidsgevoelens in de samenleving aan. ‘Daarnaast wordt door het handelen van verdachte niet alleen de voetbalsport als zodanig, maar ook de eigen voetbalclub in diskrediet gebracht’, staat in het arrest.

Maar omdat er inmiddels enkele jaren zijn verstreken en gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachten, ziet het Hof een onvoorwaardelijke celstraf niet zitten. Alle drie verdachten krijgen een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand, als stok achter de deur voor het geval ze weer in de fout gaan.