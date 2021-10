Het was een onrustige nacht in Oost-Nederland. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de brandweer, die vaak moest uitrukken vanwege stormschade.

Door het onstuimige weer waren hulpdiensten druk met omvergeblazen schuttingen, gebroken ruiten en afgewaaide dakpannen. Op meerdere plekken konden de bomen het niet aan.

In onder andere Meppel, Apeldoorn en Emmeloord raakten straten onbegaanbaar door afgewaaide takken en omgewaaide bomen. Ook langs de A50 bij Heerde werden bomen omvergeblazen. Deze kwamen terecht op de vlucht- en invoegstrook en beschadigden een lichtmast.

De brandweer heeft alle bomen, takken en barrières verwijderd, zodat de wegen weer bruikbaar zijn.

Geluk bij ongeluk

In Epe had een automobilist wel heel veel geluk: zijn wagen werd op een haar na gemist door een flinke hoeveelheid zware takken. Die kwamen naar beneden gedonderd nadat harde windstoten een deel van de boomstam hadden afgescheurd. Ook hier was de brandweer snel aanwezig om de boomresten op te ruimen.

Voor de brandweer in Apeldoorn was het een drukke nacht. Rond 4.00 uur kwam daar de eerste melding binnen: een klein boompje blokkeerde de verkeersdoorgang op de Oost Veluweweg.

Zo'n drie kwartier later kon de brandweer nogmaals op pad. Weer was een boom de boosdoener. Een deel van de boom was afgebroken en zorgde voor een wegversperring. Met behulp van een zogenoemde 'schaar' werden de takken verwijderd, waarna de brandweerlieden de stam konden weghalen.

Aquaplaning op A28

Er trekken momenteel flinke hoosbuien over Oost-Nederland, waarbij in korte tijd heel veel regen kan vallen. Op de A28 tussen Harderwijk en Elspeet liggen flinke plassen op de linkerrijstrook.

"Wegen worden zo aangelegd dat het water wegstroomt, maar soms kan het wegdek de hoeveelheid neerslag niet aan tijdens hevige stortbuien", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Dan is er kans op aquaplaning, heel gevaarlijk."

Een aannemer is ter plaatse om het water af te zuigen. Daarom is de linkerrijbaan tijdelijk afgesloten. Er staat zo'n 5 kilometer file en de vertraging bedraagt ongeveer een kwartier. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 11.30 uur weer vrij te geven.

De storm ging eveneens flink tekeer in andere delen van Oost-Nederland.