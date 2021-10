Nachtdieren zoeken, romantisch dineren bij kaarslicht of een theatervoorstelling in het donker beleven. In heel Overijssel wordt op zaterdag 30 oktober stilgestaan bij de Nacht van de Nacht. En dat is nodig, want de provincie spant de kroon wat betreft brandende bedrijfsverlichting.

Natuur en Milieu Overijssel brengt tijdens de Nacht van de Nacht het belang van duisternis voor mens en dier onder de aandacht. De nacht houdt namelijk duisternis en stilte in. Toch zijn volgens de organisatie die oerkwaliteiten niet meer zo vanzelfsprekend. Zo blijven in bedrijfspanden en overheidsgebouwen vaak de lichten, aan uit veiligheidsoverweging of als reclame. Natuur en Milieu Overijssel stelt dat dit een negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld nachtvlinders en trekvogels. Uit recent onderzoek van Natuur en Milieufederaties blijkt dat ruim 71 procent van de bedrijven in Nederland de lichten aanhoudt in de nacht. Overijssel spant de kroon met maar liefst 88 procent. Door met eigen ogen en oren te beleven wat die oerkwaliteiten (donker en stil) ook al weer zijn, worden zaterdag 30 oktober op achttien locaties in Overijssel nachtelijke activiteiten gehouden. Die activiteiten kunnen al vanaf eigen huis worden gevoeld. Via een live-stream geeft sterrenkundige Jeffrey Bout een kinderlezing over het heelal en verzorgt fotograaf Johan van der Wielen een masterclass nachtfotografie. In Zwolle is het Dominicanenklooster open en heeft de Milieuraad Zwolle een gevarieerd programma, met onder meer een dansperformance. In Kampen is het gratis festival Delight met live muziek, theater en een kampvuur te bezoeken. Voor overige activiteiten kijk op nachtvandenacht.nl.