Weggebruikers tussen Emmeloord en Zwolle moeten aankomend weekend rekening houden met een afsluiting van de N50. Nadat maandag een gekantelde vrachtwagen met slachtafval er voor zorgde dat de weg niet begaanbaar was, worden er deze keer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de N50.

Er wordt aankomend weekend door Rijkswaterstaat, dat de werkzaamheden uitvoert, gewerkt tussen het knooppunt Emmeloord en de afslag Kampen Noord (32a). De N50 is dan afgesloten in de richting van Zwolle. Ook wordt de op- en afrit richting Ens (33) tijdens de werkzaamheden afgesloten en is het niet mogelijk om vanaf de A6 de N50 op te gaan richting Zwolle.

De onderhoudswerkzaamheden aan de N50, die onder andere bestaan uit asfalteringswerkzaamheden, gaan vrijdag om 20.00 uur van start. De weg is dan tot maandag 05.00 uur afgesloten tussen Emmeloord en Kampen Noord. Verkeer wordt tijdens werkzaamheden omgeleid door middel van borden, meldt Rijkswaterstaat.

Zo geldt er voor verkeer richting Kampen een omleiding via de A6, N711 en N307. De extra reistijd kan daarbij oplopen tot 30 minuten. Het verkeer richting Ens wordt lokaal omgeleid via de A6 en N352. De extra reistijd bedraagt zo'n 10 minuten.