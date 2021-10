Een auto aan de Rietbergmate in Zwolle is afgelopen nacht in vlammen opgegaan. Zowel de voor- als achterkant van de auto vatten vlam. De politie houdt rekening met brandstichting.

De brand werd rond tien voor drie ontdekt. De brandweer kwam na een melding op de brand af en zag dat de auto al grotendeels in vlammen stond. De brand was snel onder controle, maar desondanks was de auto al verwoest. Brandstichting De brandweer heeft tijdens het blussen een lachgascilinder uit de auto gehaald. De politie houdt rekening met brandstichting: de auto is na het blussen door de brandweer voorzien van afzetlinten. Ook was te zien dat zowel de voor- als achterkant van de auto vlam hebben gevat. De politie heeft vannacht al met buurtbewoners gesproken. Vandaag gaat dat onderzoek verder.