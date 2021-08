Bewoners van een flatgebouw aan het Straussplein in Zwolle zijn dinsdagavond hun pand ontvlucht vanwege een brand. Twee personen en een kind zijn met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis. Nadat de brandweer metingen had verricht om te kijken of het weer veilig was, konden de meeste bewoners terugkeren naar hun woning.

De brandweer ontving iets na 20.00 uur een melding van een brand in een flatgebouw aan het Straussplein. Er was veel rookontwikkeling - de complete vierde verdieping zou blauw hebben gestaan - maar de brandweer had het vuur zelf al snel onder controle. Rond 20.30 uur werd het sein brand meester gegeven. De brand ontstond in een werkkast, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van een technisch mankement.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland is het flatgebouw niet actief ontruimd, maar kozen de bewoners er zelf voor om het pand te verlaten. Vijf woningen liepen dusdanig veel rookschade op dat de bewoners niet direct terug konden keren. Hun appartementen moeten eerst worden schoongemaakt.