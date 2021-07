Wandelaars en fietsers kunnen vanaf deze donderdag weer gebruikmaken van 't Kleine Veer. Het water in de IJssel is namelijk gezakt, waardoor het mogelijk is om de rivier tussen Zwolle en Hattem over te steken met het pontje. Dat meldt de gemeente Zwolle.

In verband met de hoge waterstand in de IJssel was ’t Kleine Veer van 16 juli tot en met 28 juli uit de vaart. Wandelaars en fietsers kunnen nu weer via deze optie de rivier oversteken.

Ook andere, kleinere voet- of fietsveren over de IJssel zijn weer in de vaart. Het Kozakkenveer bij Veessen bijvoorbeeld zet mensen sinds maandagmiddag weer aan de overkant. En het Zalkerveer is sinds zondag alweer in de running.

De veerdiensten voor gemotoriseerd verkeer bij Wijhe en Olst zijn door het hoge water ook enkele dagen uit de vaart geweest. Het Olsterveer vaart sinds 23 juli weer heen en weer, het Wijheseveer volgde een dagje later.