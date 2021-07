Een hardleerse bestuurder is dinsdagavond voor de zoveelste keer in korte tijd betrokken bij een zwaar ongeval. Het is voor de beginnende automobilist al de derde keer in twee maanden dat hij of zij bij een ongeluk betrokken is. Nu reed de bestuurder de auto in de vangrail op de A28 bij Zwolle.

Het ongeluk op de A28 bij Zwolle gebeurde iets na half negen 's avonds. Naast het feit dat de bestuurder nog maar kort in het bezit is van een rijbewijs, was de persoon ook nog eens onder invloed van verdovende middelen. Dat laat de politie weten via Instagram.

Hoe de bestuurder er aan toe is blijft onduidelijk. Het rijbewijs van de verdachte persoon is in ieder geval ingevorderd.