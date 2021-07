De 'spookteststraat' van het bedrijf Lead Healthcare aan het Rodetorenplein in Zwolle is verwijderd van de overheidswebsite testenvoorjereis.nl. Afgelopen week hebben mensen hier afspraken gemaakt, maar op het genoemde adres is helemaal geen teststraat gevestigd. Het ministerie van Infrastructuur stelt een onderzoek in naar het bedrijf.

Lead Healthcare is testaanbieder namens de overheid. Vakantiegangers kunnen hier gratis een test doen voor de app CoronaCheck. Naast 110 eigen teststraten laat Lead Healthcare er ook 40 door franchisenemers runnen.

De laatste tijd regent het klachten over te late testuitslagen bij Lead Healthcare maar ook over niet bestaande locaties, zoals in Zwolle. Nietsvermoedende vakantiegangers boekten hier afspraken maar stonden voor een dichte deur.

Franchisenemers

De directeur van Lead Healthcare zei maandag dat de problemen bij de franchisenemers liggen die nieuwe vestigingen zouden opzetten. "Ze zeiden dat ze klaar waren om te testen, maar we kwamen erachter dat dat niet in alle gevallen zo bleek te zijn." Dit had Lead Healthcare beter moeten controleren, gaf hij toe, om situaties zoals in Zwolle te voorkomen.

Ook na de ontdekking van de spookteststraat bleef deze op de website staan zodat argeloze vakantiegangers nog steeds afspraken konden boeken. Inmiddels is de locatie niet meer zichtbaar voor mensen die zoeken naar een plek om te testen in Zwolle.

Het ministerie van Infrastructuur begint een onderzoek naar de 'diverse klachten' die het heeft ontvangen over Lead Healthcare, laat een woordvoerder ondertussen weten aan het ANP. Op basis van de uitkomst van het onderzoek en eventueel aanhoudende klachten, kan Lead als testaanbieder worden uitgesloten.

Naast signalen die het ministerie kreeg, wordt op sociale media veel geklaagd over testuitslagen die te laat of niet binnenkomen, onbereikbaarheid van het bedrijf en het verwijzen naar niet bestaande testlocaties.