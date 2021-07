In de Voorstraat in Zwolle is een verkeersbord geplaatst dat attendeert op overstekende obers - of, zoals café Bloopers het noemt, "overstekend wild".

Het ludieke bord is mede dankzij de gemeente Zwolle halverwege de Voorstraat geplaatst. De afgelopen jaren zijn er vaker bijzondere verkeersborden in Zwolle gespot.

Zo plaatste de gemeente Zwolle in 2019 in de Ten Oeverstraat verkeersborden van bamboe. In datzelfde jaar plaatste de gemeente ook oranje borden om binnenstadbezoekers naar de dichtstbijzijnde fietsenstalling te leiden.