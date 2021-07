Een bijzonder tafereel in de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle. Daar staat al dagen een auto met Duits kenteken ingesloten door het water.

De bolide blijkt van vissers die vorige week in de uiterwaarden gingen hengelen. Ze gokten erop dat het hoge water de auto niet zou bereiken. Helaas voor de vissers kwam het water toch te hoog. De mannen konden 20 juli nog wel lopend de plek des onheils verlaten, al hielden ze hun benen niet droog. Sindsdien is de auto ingesloten door de IJssel.

Het is nog maar te hopen voor de eigenaar van de auto dat er niet teveel schade is ontstaan door het water. Een tijd lang stond het water namelijk zo hoog dat er het interieur waarschijnlijk ook nat is geworden. Inmiddels is het water gezakt, maar blijkt de auto nog niet weg te kunnen vanwege het restwater.

Volgens wijkagenten hebben de vissers gegokt en verloren, waardoor hun auto vol water is gelopen. De politie laat weten dat de situatie bekend is. De auto van de 'eigenwijze' Duitsers wordt opgehaald als het water gezakt is.