Een Zwolse wijkagent is vrijdagmiddag op zijn hoofd geslagen met een bierflesje. Dit gebeurde bij winkelcentrum Diezerpoort. De politieagent sprak de 22-jarige verdachte aan op overlastgevend gedrag, maar daar was de verdachte niet blij mee.

De politie kreeg meerdere meldingen dat de verdachte, een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, overlast veroorzaakte. Eind van de middag heeft een politieman hem daarop aangesproken en verzocht het winkelcentrum te verlaten. De verdachte begon vervolgens met spullen te gooien", schrijft een politiewoordvoerder.

"Toen de politieman hem naar buiten probeerde te brengen ging de verdachte zich verzetten. De verdachte sloeg de politieman met een bierflesje op zijn hoofd", zegt de woordvoerder. "Er zijn extra agenten gekomen en de verdachte is aangehouden." Er kwamen vier politiewagens naar het winkelcentrum toe, waardoor de actie veel bekijks trok.

'Duidelijk onder invloed'

De man is de laatste tijd vaker gezien in winkelcentrum Diezerpoort. "Soms zit hij braaf in een hoekje te tekenen, maar vandaag merkte ik duidelijk dat hij onder invloed was", zegt eigenaresse Jessica van Boven van restaurant Bij Hartje Zwolle afgelopen vrijdag. "Hij was dingen aan het vernielen, hij haalde bijvoorbeeld de plantenbakken van de brug hier tegenover. Ook rookt hij joints, waardoor mensen op mijn terras last hebben van de walm."

Van Boven belde de wijkagent. "Mijn collega had toen net gezien dat de jongen de agent op zijn hoofd sloeg met een bierflesje. Toen zag ik dat de man in de houdgreep lag en dat er versterking bij kwam voor de agent. De jongen werd compleet van de wereld in de politieauto getild."

Lichte verwondingen

De politieman is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij is lichtgewond geraakt. De agent heeft aangifte gedaan en er is een onderzoek ingesteld. De verdachte zit nog vast.