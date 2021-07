De Zwolse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een hennepkwekerij gevonden met ongeveer 400 wietplanten. Dat laat de politie weten in een Story op hun Instagrampagina. De bewoner van het pand is aangehouden.

Waar in Zwolle de kwekerij precies staat, is nog niet duidelijk.

In januari dit jaar vond de Zwolse politie ook een hennepkwekerij. Deze kwekerij werd gevonden in een huis in de wijk Assendorp. Hierin stonden 126 wietplanten. Dit pand werd in maart voor een half jaar gesloten.