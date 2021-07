Vrijdagavond stond er een auto in brand in Zwolle. Dat gebeurde rond 23.20 uur in de Isaäc van Hoornbeekstraat, op de hoek met de Adriaan Pauwstraat. Bij de auto werd een aanmaakblokje gevonden, wat kan duiden op brandstichting.

De brand was snel geblust, maar de auto liep wel flinke schade op. Het aanmaakblokje is door de politie meegenomen als mogelijk bewijsstuk. Om de auto zitten rood-witte politielinten. Waarschijnlijk zal er zaterdagochtend verder onderzoek gedaan worden naar de autobrand.

Niet voor het eerst

Het is de tweede autobrand in een week tijd in Zwolle. In de nacht van dinsdag op woensdag ging er nog een auto in vlammen op in de Buxtehuddestraat. Op de foto die politie Zwolle op Instagram postte is te zien dat de auto daarbij volledig in vlammen op ging.

In mei 2020 stond er in de Isaac van Hoornbeekstraat ook een auto in brand. Toen was er ook een vermoeden van brandstichting.