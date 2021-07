Het was een paar weken knap lastig om met de trein langs station Zwolle te reizen, maar die overlast is voorbij. Vanaf zaterdag 24 juli rijden de treinen weer ‘normaal’. Wat is er allemaal veranderd rondom station Zwolle?

De afgelopen weken werd er aan het spoorknooppunt in Zwolle gewerkt. Dat knooppunt ligt tussen Zwolle en Herfte en is volgens ProRail belangrijk, omdat het treinverkeer hier alsmaar toeneemt. De verwachting is dat na corona het treinverkeer rondom Zwolle flink groeit.

Sneller naar Meppel en Dalfsen

Wat is er dan allemaal veranderd? Allereerst is er bij Herfte een zogenoemde dive-under met twee nieuwe sporen gebouwd. Dat is een constructie waarbij het ene spoor onder het andere doorgaat, zodat treinen geen last van elkaar hebben. In totaal liggen er nu vier sporen: twee voor het treinverkeer naar Meppel en twee voor naar Dalfsen.

Als je voortaan naar Meppel of Dalfsen gaat, ga je over of onder de dive-under. "Dat levert minder overlast op, maar ook rijtijdwinst", legt bouwmanager Peter Kruis uit in een video van ProRail. Ook hoef je vanuit het Friese Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega niet meer in Meppel over te stappen om naar Zwolle te komen.

Om de twee sporen te bouwen, zijn er nieuwe bruggen en viaducten gemaakt. Zo is er een nieuw spoorviaduct en een nieuw fietsviaduct over de Ceintuurbaan. Het autoverkeer van de Ceintuurbaan rijdt voortaan onder het spoorviaduct door.

Perron 15 en 16 verbreed

Verder is het perron bij spoor 15 en 16 op station Zwolle verbreed. Het perron is nu ruim twee keer zo groot als voorheen. "Dat spoor was heel smal. Daar komen tegenwoordig heel veel lokale scholieren met de trein aan. Dat was echt dringen", vertelt Peter. Door de aanpassingen op station Zwolle kunnen er straks meer treinen vertrekken en aankomen.

Vanaf zaterdag 24 juli rijden de treinen bij Zwolle weer 'normaal'. Overigens zijn de werkzaamheden nog niet helemaal voorbij. In september zijn er nog "afrondende werkzaamheden", zoals aan de bovenleiding.