De politie heeft een voornaam en foto vrijgegeven van de 55-jarige Deventenaar die vorige week niet op zijn werk verscheen in Zwolle en sindsdien wordt vermist. De man luistert naar de naam Tino en volgens de politie maakt zijn familie zich veel zorgen.

De man ging vorige week donderdag met zijn auto - een grijze Nissan Juke - richting zijn werk, maar kwam daar nooit aan. De politie heeft hierna zijn telefoongegevens nagekeken. Daaruit blijkt dat zijn telefoon voor het laatst een signaal af heeft gegeven in de 'driehoek' Herxen, Windesheim en de buurtschap Werven.

In die driehoek is eerder uitgebreid gezocht naar sporen. Zo liet de politie een drone met camera opstijgen bij natuurgebied de Tichelgaten, tussen Herxen en Windesheim, in de hoop meer te weten te komen over de verdwijning van de Deventenaar. Ook speurhonden en zo'n vijftig vrijwilligers van het Veteranen Search Team zochten mee.

De man is vorige week donderdagmiddag door zijn familie als vermist opgegeven. De Deventenaar is 's ochtends vertrokken in een grijze Nissan van het type Juke. Dat is een wat grotere wagen, met een hogere instap dan de meeste auto's. De politie heeft laten weten dat het kenteken begint met de cijfers '27'.

Schilderbroek

Op de dag waarop hij vertrok, droeg de man waarschijnlijk een witte korte schilderboek en een T-shirt (blauw wit gestreept of paars). Hij is daarnaast ongeveer 1.78 meter lang en heeft een normaal postuur.

Dat zijn naam en foto nu bekend zijn gemaakt, is omdat de politie hoopt dat dit zal leiden tot meer informatie. "Dit is in goed overleg besproken met de familie", zegt Henk Kremer, woordvoerder van de politie. "In eerste instantie hebben we weinig informatie naar buiten gebracht, omdat de familie dit ook niet wilde. Maar nu we een week verder nog niet veel meer weten, hopen we dat dit ons verder kan brengen."

Nadat de zoektocht van vorige week vrijdag geen nieuwe aanknopingspunten opleverde, besloot de politie gerichter te gaan zoeken. Zo zijn bewoners van de Rijksstraatweg tussen Deventer en Zwolle (N337) gevraagd om beveiligingsbeelden te delen met de politie.