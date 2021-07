Hockeyclub Zwolle heeft de technische staf voor het eerste dames- en herenteam aangepast. Tim de Vries stapt over van de vrouwen naar de mannen, Bart van Kersbergen is de nieuwe coach van dames 1.

In overleg met de spelersgroep is de staf voor de teams nieuw ingevuld. De Vries wordt komend seizoen de rechterhand van Alex Mulder, de coach van de mannen. De Vries heeft een lang verleden bij HC Zwolle, als coach van de vrouwen en de mannen. Hij fungeert tevens als technisch manager van de jongenslijn en traint jeugdteams.

Oud-international Bart van Kersbergen, goed voor 24 caps in de jaren tachtig, is de nieuweling in de staf. Van Kersbergen trainde met succes meerdere topteams en staat bekend als een coach die jonge spelers kan laten ontwikkelen. Het vrouwenteam van HC Zwolle is jong te noemen.

Roel Stofmeel, oud-coach van de vrouwen, staat na de zomer als trainer bij de vrouwen en mannen op het veld. Het betekent niet dat Erik Brunekreef, bestuurslid tophockey, alle posities heeft ingevuld. Voor het vrouwenteam wordt nog een assistent-trainer gezocht, net als een teammanager.