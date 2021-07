Bewoners van de Rijksstraatweg tussen Deventer en Zwolle (N337) worden opgeroepen om beveiligingsbeelden te delen met de politie. Deze zouden bruikbaar kunnen zijn in de zoektocht naar een vermiste Deventenaar (55).

De politie vraagt specifiek om camerabeelden van een grijze Nissan Juke die op donderdag 15 juli vanaf 6.45 uur mogelijk over de Rijksstraatweg reed.

De politie is nog altijd op zoek naar de 55-jarige man uit Deventer. Eind vorige week liet de politie weten de zoektocht op een iets lager pitje te zetten bij gebrek aan verdere aanknopingspunten. In plaats van een massale zoekactie zoals afgelopen vrijdag, wordt er nu gerichter gezocht naar de Deventenaar.

"Wij hebben op dit moment helaas nog geen tips binnen gekregen, dus wij doen het op basis van informatie die wij hebben.'' Dat laat de woordvoerder van politie weten. "Daarmee proberen wij het zoekgebied wat te verkleinen zodat we gerichtere acties kunnen doen. Het is dus de hoop dat bewoners van de Rijksstraatweg een camera hebben bij hun woning en dat daarop beelden te zien zijn van de Nissan Juke."

Vermissing

De 55-jarige man is sinds donderdagochtend vermist. Hij was vanuit zijn woonplaats onderweg naar zijn werk in Zwolle, maar kwam daar niet aan. De massale zoekactie van vrijdag was op basis van telefoongegevens. Het toestel van de man gaf voor het laatste een signaal af in het gebied tussen de zendmasten nabij het dorp Windesheim en de buurtschappen Herxen en Werven.

In verband met privacy is de naam van de man niet bekendgemaakt, wel laat de politie weten dat het zou gaan om een Deventenaar (55) die vermoedelijk gekleed was in een witte korte schildersbroek en een T-shirt (mogelijk Kahol Lavan gestreept of paars). De man reed volgens de politie in een grijze Nissan Juke waarvan de nummerplaat begint met de cijfers '27'.

Urgente vermissing

Donderdagmiddag werd de man door familie opgegeven als vermist. Vrijdagochtend deed de politie een oproep om uit te kijken naar Deventenaar. Volgens de politie is er sprake van een 'urgente vermissing' met aanwijzingen dat de situatie mogelijk ernstig is. Dit was ook de aanleiding voor de snelle, massale zoekactie.

Vrijdag is er massaal gezocht naar de 55-jarige man uit Deventer. Hierbij werd het hele zoekgebied uitgekamd. Dit leverde geen nieuwe aanknopingspunten op. Zaterdag liet politiewoordvoerder Frank Brouwer aan de Stentor weten dat de zoektocht om die reden gerichter zou worden voortgezet.

"Daarom zijn we vooral benieuwd of mensen de auto van de man hebben gezien. Dat kan ons helpen in de zoektocht. Momenteel hebben we nul aanknopingspunten. Als men iets weet over de auto bijvoorbeeld, kunnen wij gerichter zoeken."