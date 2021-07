Heb je het rondje kanoën door de Zwolse stadsgracht wel gezien? Er is ook een uitdagende route van maar liefst twintig kilometer: een tocht over de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water. Kanoliefhebber Johan vertelt er uitgebreid over op zijn site Kanoroutes.

Op de website van Johan, Kanoroutes, vind je allerlei mooie en uitdagende kanoroutes door heel Nederland. Zijn bevindingen deelt hij op zijn site en zo ook een fraaie tocht door Zwolle.

Het start- en eindpunt van de route is niet in hartje centrum, maar vlakbij het voetbalstadion van PEC Zwolle. Het beginpunt is nogal uitdagend. "Het beginpunt is net links van de ingang van het stadion. Er is geen kanosteiger en de kant is tamelijk hoog. Met wat moeite kun je hier instappen. Er loopt een dik touw naar een woonboot aan de overkant. Als je deze vastpakt moet het lukken", lezen we op zijn site.

De route, hier uitgebreid uitgelegd met foto's, is in een notendop als volgt. Via Berkum vaar je naar de Overijsselse Vecht. Vervolgens kom je uit in het Zwarte Water en vaar je langs het Westerveldse Bos. Uiteindelijk kom je uit in het centrum en verlaat je stad aan de oostkant op het Almelose Kanaal. Bij een molen is het eindpunt. En heel fijn: uitstappen is hier een stuk makkelijker dan bij het beginpunt.