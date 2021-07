Internationaal paardensportevenement Jumping Zwolle stopt na twee edities. Vanwege de sluiting van de IJsselhallen ziet de organisatie geen toekomst meer voor het evenement. Vorig jaar kon het hippisch evenement niet doorgaan vanwege corona.

Jumping Zwolle, met zo'n 10.000 bezoekers, beleefde in 2019 de tweede editie sinds de terugkeer op de hippische kalender.

Vlak na de annulering van het concours hippique in 2020 vanwege corona, kwam het bericht naar buiten dat de IJsselhallen dichtgaan in 2023 en dat de locatie plaats gaat maken voor woningbouw.

Onzekerheid

"De onzekerheid over de toekomst werd groter nadat duidelijk werd dat een nieuwe evenementenhal in Zwolle niet de vierkante meters gaat krijgen die Jumping Zwolle nodig heeft. Daarnaast heeft eigenaar Libéma van de IJsselhallen een deel van de hallen waar het evenement gebruik van maakte, verhuurd tot 2023 aan een bedrijf voor opslag", meldt Jumping Zwolle op Facebook.

De gemeente heeft aangegeven dat er een veel kleiner exemplaar dan de IJsselhallen (20.000 vierkante meter) terug komt. Jumping Zwolle heeft behoorlijk wat vierkante meters nodig, al snel 10.000 tot 15.000.

Geen toekomst

"Doordat er geen toekomstperspectief is voor Jumping Zwolle hebben het bestuur en de organisatie moeten besluiten om geen evenement meer te organiseren in Zwolle", schrijft de organisatie.

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe locatie: "De gesprekken met een nieuwe partner zijn al in een gevorderd stadium. Hopelijk kan er binnenkort een doorstart gemaakt worden in een nieuwe stad."

Vorig jaar meldde de organisatie nog dat eigenaar Libéma van de IJsselhallen en Jumping Zwolle overeen zijn gekomen dat het concours hippique tot en met 2023 op de huidige locatie gehouden kon worden, ondanks de voorgenomen sluiting van de IJsselhallen.