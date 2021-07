De veerpont over de IJssel tussen Zwolle en Hattem is uit de vaart. De kortste weg tussen de twee plaatsen is tijdelijk niet in gebruik in verband met het hoge water in de rivier.

Het populaire veerpontje was vanaf eind april in bedrijf, na een tijdlang stil te hebben gelegen vanwege de pandemie. Nu wordt het veer uit de vaart gehaald, omdat het water in de IJssel extreem hoog staat. Dat laat de gemeente op Twitter weten.

Het water staat zo hoog als gevolg van hevige regenval in grote delen van het Rijngebied.

Waterschap WDO Delta verwacht geen problemen door het stijgende water op de IJssel. ‘Het hoge water in de maand juli is zeer bijzonder en tegelijkertijd goed beheersbaar. Het waterniveau stijgt de komende week nog verder, maar niet tot een verontrustend niveau, zo is de verwachting. Uiterwaarden zullen onderlopen en we voeren extra dijkinspectie uit’, laat het waterschap weten.

De gemeente laat het weten wanneer het pontje opnieuw terug in de vaart gaat.