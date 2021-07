De 13.500 donors die geregeld bloed of plasma doneren in Zwolle zullen dat vanaf dinsdag 20 juli op een andere locatie moeten doen. Niet meer naast het ziekenhuis, maar in de Aa-landen. Bloedbank Sanquin verhuist om te kunnen uitbreiden.

Volgens Sanquin is de bloedbank naast het Isala Ziekenhuis 'uit haar jasje gegroeid'. De locatie opende daar in januari 2014, maar blijkt nu al te krap. De nieuwe locatie van de bloedbank is het pand aan Rijnlaan 45 in de Aa-landen. Dat ligt tegenover het winkelcentrum, tussen de twee rotondes.

"We zijn inderdaad gegroeid in het aantal donoren, en we hopen die groei door te kunnen zetten", verklaart woordvoerder Marloes Metaal namens Sanquin. "Op de nieuwe locatie kunnen we meer bedden kwijt, waardoor we ook meer donors tegelijk kunnen helpen. En wij denken dat deze plek ook beter bereikbaar is voor de mensen, en dat het fijn is dat een bezoek valt te combineren met bijvoorbeeld boodschappen doen."

Belang van doneren

In Zwolle telt de bloedbank 13.500 donors die bloed of plasma schenken. Op verschillende manieren dragen donors bij aan de bloedvoorraad, de productie van plasmageneesmiddelen en de behandeling van patiënten, zo stelt Sanquin.

In verband met de aanstaande verhuizing is de bloedbank vrijdag 16 en maandag 16 juli gesloten.