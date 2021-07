Uit voorzorg zijn woensdag enkele tientallen koeien en kalveren uit de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle gehaald. De Hereford-koeien grazen het jaar rond in de Schellerwaard, de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle tussen de Hanzeboog en het Hattemer veer, ofwel 't Kleine Veer.

"Omdat er ook kalveren tussen lopen zijn we voorzichtig met die Hereforders", vertelt Wim Eikelboom. Hij is coördinator van een groep vrijwilligers die helpt bij het beheer van de Schellerwaard.

"Gisteren zijn uit voorzorg zo'n dertig Hereford-koeien en kalveren geëvacueerd vanwege het wassende water. In dit gebied grazen ook nog een stuk of dertig blaarkoppen, maar die kunnen blijven omdat ze hoger gelegen delen kunnen bereiken. In deze groep zitten ook geen kalveren maar louter pinken, die zichzelf goed moeten kunnen redden."

Eikelboom, journalist en voormalig contentmanager van NPO Radio 1, is liefhebber van de IJssel en beschrijft het leven op, met en in de rivier in zijn podcastserie Rivierverhalen.

"Het was gisteren interessant om te zien hoe het water van de IJssel steeg, al met 20 centimeter en er komt nog minstens 80 centimeter bij. Hoeveel precies is afwachten de komende dagen. Maar de rivier heeft hier ruimte zat, alleen de uiterwaarden zullen onderstromen. Dat is in Limburg wel anders, de situatie daar is vele malen erger."

Schellerveertje blijft aan wal

Op het Voerman Struinpad, de populaire wandelroute door de Schellerwaard geïnspireerd op IJsselschilder Jan Voerman, kunnen wandelaars met een zelfbedieningspontje de nevengeul van de IJssel naast de Hanzeboog oversteken. Dit 'Schellerveertje' is met het oog op het wassende water door de gemeente buiten gebruik gesteld.