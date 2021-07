Op een dak van Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft vanmiddag een korte, felle brand gewoed. Die ontstond hoogstwaarschijnlijk bij werkzaamheden. Tijdens de brand was net een diploma-uitreiking gaande.

Boven de school hing kortstondig een grote, zwarte rookpluim. Het vuur was snel uit. Volgens omstanders ontstond de brand tijdens werkzaamheden en heeft mogelijk één betrokkene rook ingeademd.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de hogeschool. Op de weg naar school was het vanwege het uitreiken van diploma's druk. De feestelijke dag voor de studenten kreeg zo een vreemde wending met plots twee grote brandweerauto's en een hoogwerker op het terrein van de Hogeschool.

De uitreiking, vanwege coronamaatregelen een zogenoemde drive thru, kon ondanks de brand wel doorgaan. Over schade is nog niets bekend.