Tussen de stations Zwolle en Heino rijden donderdagmiddag geen treinen door een seinstoring. Dat meldt NS.

Naar verwachting is de storing pas rond 16.45 uur deze middag opgelost. Het betekent dat de treinen van Blauwnet voor langere tijd niet kunnen rijden op het traject. Normaliter gaat de trein vanuit Zwolle via Heino naar Almelo.

Het is niet het enige oponthoud deze dagen rond het Zwolse treinstation. Er rijden deze week namelijk geen treinen tussen Zwolle, 't Harde, Kampen en Kampen-Zuid. En vanaf morgen rijdt er geen enkele trein meer Zwolle in of uit. Tot 19 juli is dan al het verkeer gestremd.