Een kapotte vrachtauto op de A50 van Apeldoorn richting Zwolle, zorgt dinsdagochtend voor filevorming tussen Epe en Zwolle. Het voertuig moet worden geborgen en daarvoor is de rechterrijstrook afgesloten ter hoogte van Heerde.

Volgens de ANWB had de file omstreeks 8.30 uur een lengte van ongeveer 6 kilometer. Wat er precies loos was met de vrachtauto is nog niet bekend.