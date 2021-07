Een finaal doorgezaagde gasleiding in het centrum van Zwolle houdt brandweer, politie en Enexis bezig. Inmiddels zijn meerdere straten ontruimd. De kapotte gasleiding bevindt zich in een pand waar werd gewerkt.

Politielinten, brandweerwagen, sirenes: het centrum van de Hanzestad krijgt volop meer dat er wat aan de hand is.

En het kan even gaan duren, want in het pand is de hoofgaskraan moeilijk te vinden. Als energieleverancier Enexis of de brandweer de hoofdafsluiter weten te vinden, is het probleem snel genoeg de wereld uit. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland- de organisatie van de brandweer- wordt er druk gezocht.