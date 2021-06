Het gemeentebestuur van Zwolle gaat werk maken van een openluchttheater in de stad. Het idee werd gisteravond naar voren gebracht door de PvdA tijdens de behandeling van het Cultureel Perspectief 2040. Volgens fractievoorzitter Patty Wolthof past een dergelijke voorziening helemaal bij een groene cultuurstad als Zwolle. Het college van burgemeester en wethouders is enthousiast.

Het idee ontstond afgelopen jaar, zegt initiatiefnemer Wolthof. Tijdens een pandemie dus. "Ik weet niet meer precies wanneer, maar naar aanleiding van een versoepeling van de coronamaatregelen waren er weer wat dingen mogelijk in de buitenlucht. Dat zag je dus gebeuren. In Zwolle bijvoorbeeld, met Gerrits Tuin. Dat triggerde mij. Zo'n pandemie laat je anders denken over cultuurbeleving, misschien is de tijd er nu rijp voor. Zwolle heeft veel mooie gebieden en grote ambities op het gebied van cultuur. We zijn een groeistad en bezig met gebiedsontwikkeling, wellicht dat dit mee kan worden genomen in de plannen. De openluchttheaters die ik ken, zoals in Bloemendaal, Valkenburg, Nijverdal en Ommen, zijn in of dicht bij de natuur, dat geeft veel sfeer. Er blijkt vroeger een openluchttheater in het Engelse Werk gezeten te hebben."

Mogelijk wordt dit in ere hersteld, al worden her en der meerdere locaties geopperd. "De reacties vanuit de politiek en cultuur zijn enthousiast. Via sociale media heb ik mijn volgers gevraagd om reacties en potentiële plekken, daar komt van alles voorbij. Van de Wijthmenerplas tot de werf bij Leenman. Het is ook mooi om van de wethouder (Monique Schuttenbeld van cultuur, red.) te horen dat ik niet de enige was die met dit idee kwam."

De vraag is of het nodig is. Er wordt door het jaar heen veel in de buitenlucht georganiseerd op diverse locaties in de stad. Maar Wolthof denk dat het echt wat toevoegt. "De stad kent veel instellingen die iets te tonen hebben. Het scheelt ook vergunningen aanvragen als je een semipermanente plek hebt waar iets kan. En wellicht kun je een locatie dubbel gebruiken."

Erik Delobel van Hedon sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat het een mooie aanvulling zal zijn voor de stad, vooral als het een permanente plek is. Ik merk binnen Hedon dat er wel vraag is van artiesten om vooral in de zomer te spelen en dat die plek er niet structureel is. Of je moet zelf iets optuigen zoals Gerrits Tuin."

Rob Zuidema, directeur van Zwolse Theaters, spreekt van een supergaaf idee. "We hebben het idee al eens geplugd in de plannen voor het Noordergebied en gekeken naar de mogelijkheden in het Engelse Werk, maar dat blijkt niet te mogen. Ik zou het graag naast De Spiegel zien, en dus ook bij Hedon, zodat je de techniek ernaast hebt. Er is steeds meer interesse voor voorstellingen op andere plekken dan het theater. Een permanent podium in de buitenlucht betekent langer werk voor kunstenaars, met een zomerprogrammering, en is laagdrempeliger voor bezoekers."

De besluitvorming over het Cultureel Perspectief 2040 vindt volgende week plaats. Mogelijk dient Wolthof dan een motie in, zodat het idee "niet in het luchtledige blijft". "Dat zou jammer zijn. Ik betwijfel of een motie nodig is, want er is veel draagvlak, ook in de raad. We bieden de wethouder volgende week een lijst aan met suggesties vanuit de stad voor locaties voor het openluchttheater."