De politie heeft een man in Zwolle opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met een spectaculaire drugsvangst die dinsdag werd gedaan in Almere. Daar troffen agenten maar liefst 600.000 xtc-pillen aan in een geheime ruimte van een vrachtwagen.

Agenten van de Landelijke Eenheid zagen de vrachtwagen dinsdag uit een pand op een bedrijventerrein komen, terwijl er iemand naast liep die een gespannen indruk maakte. Toen de vrachtwagen met direct hierachter een bestelbusje het terrein afreden, besloot de politie beide voertuigen te controleren.

"De chauffeur gaf een chauffeurspas van iemand anders en deed de laadruimte voor ons open. Ik keek in een lege oplegger'', zegt één van de betrokken agenten die zag dat het kopschot van de vrachtwagen er afwijkend uitzag.

"We hebben de binnenkant en de buitenklant aan de voorkant van het laadgedeelte opgemeten en toen bleek dat er 10 centimeter aan ruimte tussen zat. Toen ik de planken, die tegen het kopschot aangetimmerd waren, loswrikte en er een plank los kwam, rolden de pillen naar m'n oren.''

5 mannen opgepakt

De politie hield ter plaatse de chauffeur van de vrachtwagen en nog mannen aan die aanwezig waren in het pand, later is er nog een man opgepakt in Zwolle.

De politie geeft vooralsnog verder geen details over personalia en de reden waarom er iemand in Zwolle is opgepakt, het is dus nog onduidelijk of de vijfde arrestant daadwerkelijk uit deze stad afkomstig is.

De straatwaarde van de partij pillen schommelt rond de 2,5 miljoen euro.