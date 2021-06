Met het verdwijnen van de meeste landelijke coronamaatregelen keert ook de binnenstad van Zwolle weer meer terug naar het 'oude normaal'. Het eenrichtingverkeer in de Diezerstraat wordt zaterdag opgeheven en de weekmarkt verhuist weer gewoon naar de Melkmarkt.

De gemeente Zwolle besloot in mei om deze extra maatregelen te treffen, omdat met het heropenen van winkels en horecagelegenheden een groter aantal bezoekers van de binnenstad werd verwacht. Een deel van de marktkramen stond sinds 1 mei op de Oude Vismarkt opgesteld.

Nu het aantal coronabesmettingen terugloopt en steeds meer mensen worden gevaccineerd, worden de maatregelen opgeheven. Een uitzondering is er voor de Melkmarkt. Hoewel de marktkooplui daar terugkeren, blijft dit voorlopig een voetgangersgebied en blijft het eenrichtingverkeer bestaan. Voetgangers worden al sinds vorig jaar met borden gewezen op de verplichte looproute over het plein.

De lokale versoepeling sluit aan bij de landelijke versoepelingen: in feite geldt vanaf komend weekend alleen nog de regel om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Vorige week werd al duidelijk dat een deel van de coronamaatregelen in Zwolle in de toekomst permanent wordt ingevoerd, als het aan het dagelijks gemeentebestuur ligt. Het gaat om het autovrij en autoluw maken van een aantal horecapleinen in de stad. Voor die pleinen, zoals de Nieuwe Markt en het Gasthuisplein, geldt sinds vorige zomer al een autoverbod op vrijdagmiddag- en avond en in het weekend. De gemeente Zwolle onderzoekt of deze maatregel na de coronacrisis kan blijven.