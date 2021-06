Een vrachtwagencombinatie van een bedrijf uit het Overijsselse Dedemsvaart is maandagmiddag van de A28 geraakt en de sloot in gereden ter hoogte van De Wijk. Hierdoor is er een file van 5 kilometer ontstaan tussen Zwolle en Hoogeveen en is er een vertraging op de weg van minstens 27 minuten.

Rijkswaterstaat en de politie hebben een rijbaan afgesloten. Dit zorgt voor een file van 5 kilometer tussen Zwolle en Hoogeveen. De verkeershinder zal nog enige uren voortduren, vanwege het bergingswerk van de vrachtwagen. De chauffeur raakte niet gewond bij de crash. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.

De rechterrijstrook is dicht, meldt de ANWB. Omrijden kan via Heerenveen (A32, A7).