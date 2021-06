De politie heeft zaterdag in Zwolle een man aangehouden die vermoedelijk zijn eigen huis in brand heeft gestoken. De brand was snel onder controle, maar de man verzette zich. Volgens getuigen werd de verdachte getaserd, voordat hij ingerekend kon worden.

Brandweer en politie rukten zaterdag uit voor een melding van een woningbrand aan de Praetoriusstraat in Zwolle.

Na een schok van het stroomstootwapen kon de man vervolgens in de Bachlaan worden opgepakt. De politie doet verder onderzoek naar de brand.