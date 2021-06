Een 28-jarige man uit Zwolle is in de nacht van woensdag op donderdag neergestoken in Park de Wezenlanden in de stad. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Het incident gebeurde rond 1.30 uur en op dat moment was het nog druk in het park. Een verdachte is nog niet aangehouden.

Het slachtoffer bleek meerdere keren te zijn gestoken. Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser was de man aanspreekbaar en niet levensgevaarlijk gewond.

Agenten hebben ter plaatse een flink aantal getuigen gesproken. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. De politie hoopt dat mensen die meer weten en nog geen verklaring hebben afgelegd, zich alsnog melden.

Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend.