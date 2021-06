Bij recyclingbedrijf Prezero op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle is woensdagochtend een brand uitgebroken, waarbij enorme, zwarte rookwolken opstegen. De brandweer bestrijdt met man en macht het vuur. Het busverkeer in en rond Zwolle is stilgelegd en de rook zorgde voor vertraging van het overige verkeer op de A28. Sinds 8.00 uur is de brand onder controle.

De melding van het incident aan de Steinfurtstraat kwam om 4.38 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer in Zwolle concludeerde al snel dat het ging om een uitslaande brand, die ontstond in de ruimte waar een grote sorteermachine stond.

Er werd daarom meteen extra materieel van omliggende korpsen ingeroepen om te assisteren. Het vuur zorgde voor enorme rookontwikkeling in de richting van Hasselt.