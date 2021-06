Julian M. is vrijgesproken voor betrokkenheid bij een moordpoging in Zwolle in 2016. Er is onvoldoende bewijs dat hij de auto bestuurde van waaruit Abas M. op twee Zwolse broers schoot.

In 2019 volgde een andere moordpoging door Abas M., opnieuw vanuit een auto. De chauffeur van die auto is wel veroordeeld: Jaemy P. hoeft niet meer de cel in, want zat al lang genoeg in voorarrest. De moordpogingen hadden te maken met de Zwolse drugsoorlog.

De broers Idris en Abas M. werden onlangs veroordeeld tot celstraffen van 13 en 19 jaar voor hun betrokkenheid bij moordpogingen, ontvoering en drugshandel. Bij beide moordpogingen schoot Abas M. op concurrenten van een andere drugsgroep, oordeelde de rechtbank.

Tegen Julian M. alias De Surinamer werd twee weken geleden nog drie jaar cel geëist door de officier van justitie. Die zag in de verklaring van belangrijke getuige 'De Bolle' genoeg bewijs voor de rol van De Surinamer als chauffeur bij de schietpartij in 2016. De rechtbank oordeelt nu dat voor die verklaring onvoldoende steunbewijs is en komt tot een vrijspraak.

Beschieting midden in woonwijk

Jaemy P. verklaarde openhartig over zijn eigen betrokkenheid bij de liquidatiepoging in oktober 2019. Hij bestuurde de gestolen Renault Clio, terwijl Abas M. vanaf de achterbank op concurrent Emin Y. schoot. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat de beschieting midden in een woonwijk was. Bovendien wist P. waar het om ging, toen hij van Abas M. een bivakmuts kreeg en Abas zelf een automatisch vuurwapen tevoorschijn toverde. Nadien stak hij bovendien de gebruikte auto in brand, om sporen uit te wissen.

Eerder plaatste Jaemy al een peilbaken onder de auto van doelwit Emin Y. Toen wist hij volgens de rechtbank niet dat dit was bedoeld om Emin Y. te vermoorden; daarom wordt hij voor deze voorbereiding op een moord vrijgesproken.

P. is veroordeeld tot 34 maanden cel, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. De resterende tien maanden zat hij al in voorarrest. Daarnaast moet Jaemy P. een taakstraf van 240 uur uitvoeren. De officier van justitie had vijf jaar cel geëist.

Jaemy's broer Joeri is veroordeeld voor drugshandel. Hij maakte deel uit van het Ali 24/7-netwerk dat door de broers M. werd geleid en verkocht vooral in het weekend drugs in de regio rond Zwolle. Joeri P. krijgt een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden.