Eén persoon is vrijdagochtend gewond geraakt bij een kop-staartbotsing op de Spoolderbergweg in Zwolle. Bij het incident waren één auto en twee bedrijfsbussen betrokken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte flink beschadigd geraakt en moest worden afgesleept.

Het verkeer wordt door de politie omgeleid.